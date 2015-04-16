В Трускавце, Дрогобыче и Стебнике вторые сутки нет воды

Во Львовской области с 15 апреля из-за долгов КП «Дрогобычводоканал» перед ПАО «Львовоблэнерго» остаются без водоснабжения города Трускавец, Дрогобыч, Стебник и 5 сел в Дрогобычском районе области.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, без централизованного водоснабжения осталось 20 общеобразовательных школ, 13 дошкольных учреждений образования, детский дом «Оранта», Дрогобычский механико-технологический колледж, Дрогобычский колледж нефти и газа, Дрогобычские профессионально-технические училища №№ 15, 19.

Организован подвоз технической и питьевой воды потребителям.

Читайте такжеЛьвов без воды: в городе частично отключили водоснабжение из-за долгов водоканала

По состоянию на 11.00 16 апреля, вопрос погашения задолженности и возобновления электроснабжения водозабора “Горное” КП “Дрогобычводоканал” не решен, централизованное водоснабжение абонентов не возобновлено.

Долг КП “Дрогобычводоканал” перед ПАО “Львовоблэнерго” составляет 2,409 млн грн, в свою очередь ООО “Трускавецкий водоканал” задолжал КП “Дрогобычводоканал” более 8 млн грн.