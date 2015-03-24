Трускавец, Стебник и часть Дрогобыча остались без воды из-за долгов

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Без воды осталось 20 общеобразовательных школ, 13 дошкольных учреждений, детский дом «Оранта», Дрогобычский механико-технологический колледж, Дрогобычский колледж нефти и газа, профессионально-технические училища № 15, 19 Дрогобыча и около 64 тыс. жителей.

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23 марта состоялось заседание Дрогобычской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по решению проблемы обеспечения питьевой и технической водой учреждений образования, медицины и населения к восстановлению централизованного водоснабжения. Подвоз воды планируется обеспечивать тремя автомобилями специального центра быстрого реагирования ГСЧС и двумя автоцистернами.

Одновременно Бориславу и Схиднице воду вернули.