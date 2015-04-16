Невестку Калашникова ограбили возле дома

04:01, 16 апреля 2015
Общество
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Около полуночи на месте убийства члена Партии регионов, бывшего народного депутата Украины Олега Калашникова произошла кража

ТСН

Об этом нформує корреспондент ТСН.

У жены сына погибшего, Вадима, просто из рук вырвали сумку.

Женщина бежала за грабителем и кричала "Отдай сумку!". Правда, это не помогло и грабителя никто не остановил.

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