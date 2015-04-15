Юнкер встретится с депутатами Верховной Рады
22:09, 15 апреля 2015Общество
504 0
Председатель парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Григорий Немыря говорит, что президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер встретится с представителями украинского парламента.
REUTERS
Об этом Немыря сказал в среду в Брюсселе в интервью журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.
”После участия Юнкера в саммите (саммит Украина-ЕС, запланированный на 27 апреля в Киеве) планируется его встреча с парламентом, представителями коалиции и оппозиции, что важно”, - сказал он.
Читайте такжеДепутаты пяти крупнейших групп Европарламента просят предоставить Украине безвизовый режим с ЕС
Немыря напомнил, что, как правило, во время традиционных саммитов таких встреч не происходило. ”Это очень важно”, - подчеркнул депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter