На Пасху Львов посетило более 40 тысяч туристов

Об этом сообщили в управлении туризма Львовского городского совета.

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"Согласно информации, которую мы получили от средств размещения, туристических компаний, организаторов событий, а также статистических данных, можно утверждать, что за период Пасхальных праздников Львов посетило более 40 тыс. туристов. Подавляющее большинство (75%) - это гости из Украины. Больше иностранных гостей было из Польши, Турции, Германии, США, Франции, Италии и Испании. Если сделать сравнение с прошлым годом, то есть прирост на 25%", - отметила начальник управления туризма Львовского городского совета Галина Малец.

Также Галина Малец проинформировала об ожидаемом количество туристов во Львове на майские праздники:

"Уже сейчас есть девяностопроцентная загруженность в заведениях размещения на период майских праздников. Ориентировочное количество туристов, которое мы ожидаем - почти 150 тыс. человек", - добавила Галина Малец.