Туризм в Украине нужно развивать даже в условиях военной агрессии – депутат

Туризм в Украине нужно развивать даже в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в Черниговской ОГА сообщила народный депутат Анна Романова.

По ее словам, с одной стороны, во время войны противоречием является работа над развитием туристической привлекательности, а с другой стороны - эта сфера может давать значительные прибыли государству.

"Когда экономика слаба, когда враг расшатывает страну изнутри, мы должны опираться на те отрасли, которые могут дать прибыль, в том числе туризм", - сказала Романова.

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Она выразила сожаление, что в государственном бюджете Украины на 2015 год не предусмотрено финансирование туристической отрасли и продвижения государства в мире, также наша страна не была представлена на международной туристической выставке, которая состоялась недавно в Мадриде (Испания). Романова подчеркнула, что например, Грузия не прекращала финансирования отрасли даже во время войны с Россией в 2008 году.

Народный депутат указала, что в 2014 году поступления туристического сбора в местные бюджеты в Украине уменьшились почти вдвое по сравнению с 2013 годом - до 24,8 млн грн. Тогда как расходы украинцев, которые путешествуют за границей, изменились не существенно.

Романова заметила, что в этом году украинским городам лучше работать над привлечением в качестве туристов соотечественников и близких соседей, например, белорусов, отойти от фестивального туризма, больше ориентироваться на конференц-туризм, рекреационный, религиозный и тому подобное.

"Трендом 2015 года будет велотуризм", - заметила народный депутат, которая до этого занималась вопросами туризма, будучи заместителем городского головы Чернигова.

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Участники заседания также отметили, что негативно влияет на развитие туристической сферы в Украине тотальная дезинформация, которую ведут сегодня российские СМИ, создание иллюзии полномасштабной войны. Однако дает о себе знать и нелояльность украинского законодательства в выдаче виз, низкое качество сервиса для иностранцев. Кроме того, требует совершенствования законодательная база, также необходимо создание единого государственного органа, который занимался бы вопросами этой сферы.