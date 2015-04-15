Завтра в Украине будет тепло и дождливо
В четверг, 16 апреля, в Украину придет потепление, температура воздуха повысится до 14-22 градусов.
На юге и в западной части местами до 20-24 градусов выше нуля. Атмосферные фронты обусловят периодические дожди - от небольших до умеренных, сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла.
В северных областях будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 12-18 градусов тепла.
В центральной частиожидаются дожди. Ночью 5-11 тепла, днем 15-22 градуса тепла.
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В восточных областях местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем 12-17 градусов тепла.
В южной части дожди будут чередоваться с сухой погодой. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем 16-24 градусов тепла.
В Киеве местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 6-9 градусов тепла, днем 15-18 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с, порывистый.