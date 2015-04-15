Завтра в Украине будет тепло и дождливо

На юге и в западной части местами до 20-24 градусов выше нуля. Атмосферные фронты обусловят периодические дожди - от небольших до умеренных, сообщает «Оpogode».

В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем ​​19-24 градуса тепла.

В северных областях будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем ​​12-18 градусов тепла.

В центральной частиожидаются дожди. Ночью 5-11 тепла, днем ​​15-22 градуса тепла.

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В восточных областях местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем ​​12-17 градусов тепла.

В южной части дожди будут чередоваться с сухой погодой. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​16-24 градусов тепла.

В Киеве местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 6-9 градусов тепла, днем ​​15-18 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с, порывистый.