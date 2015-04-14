На этой неделе в Украине мокрый снег и заморозки будут чередоваться с солнцем и +25

Дожди на этой неделе будут меняться с солнечной погодой. Об этом сообщает «Оpogode».

15 апреля в Украине ожидается некомфортная погода с дождями и даже местами мокрым снегом. Похолодание достигнет днем ​​5-12 градусов тепла. А ночью возможны заморозки 0-4 градуса.

16 апреля снова начнется потепление, дневная температура повысится до 14-20, а на юге до 20-24 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

17-18 апреля дожди охватят большинство областей, снова начнется похолодание. Сначала на западе и севере, а в субботу - в большинстве областей. Ожидается днем ​​до 7-14 градусов тепла.

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19 апреля ночью снова появятся заморозки, 0-3 градуса, днем ​​7-14 тепла. Местами возможны осадки.

В Киеве в течение недели будет преобладать влажная погода, с периодическими дождями. Холоднее всего будет 15 и 19 апреля, ночью 1-4 тепла, днем 4-8 градусов тепла. А самым теплым окажется 16 апреля, в столице максимально ожидается до 16-18 градусов тепла.