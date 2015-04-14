В Мариуполе нашли тайник боевиков с гранатометами и минами для диверсий на "майские"

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Мариуполе хранилище оружия и боеприпасов боевиков.

"Террористы организовали тайник в одном из разрушенных сооружений автотранспортного предприятия. Сотрудники спецслужбы изъяли из него четыре ручных противотанковых гранатомета РПГ-18 и РПГ-26, пять боевых гранат РГД-5, Ф-1, почти четыре сотни патронов для автоматического оружия и другие средства для совершения терактов", - говорится в сообщении.

Также установлено, что арсенал террористы планировали использовать для диверсий против Вооруженных Сил Украины в преддверии празднования майских праздников.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сообщается, что "преступный арсенал сотрудники СБ Украины обнаружили и в одном из жилых массивов Лисичанска. В тайнике хранились три гранатомета, 116 тротиловых шашек, 6 осколочных противопехотных мин и ящик с патронами калибра 14,5 мм".

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.