Созданная боевиками в Славянске "народная дружина" до сих пор зарегистрирована в Минюсте

Основатели организации «Славянская народная дружина» — Николай Смирнов и Оксана Гринева. Эти люди являются участниками незаконных вооруженных формирований.

Так называемая «Славянская народная дружина» (муниципальной милиции) территориальной громады города Славянска, которую создали своим решением депутаты Славянского городского совета еще 28 апреля 2014 года, во время оккупации, до сих пор есть в реестре Министерства юстиции.

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Эта информация есть в открытом доступе реестр Минюста, передает «Бабель».

Основатели организации «Славянская народная дружина» — Николай Смирнов и Оксана Гринева. Эти люди являются участниками незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» и находятся в розыске с 2014 года. Гринева в 2014 году была заместителем командира отряда спецназа «ДНР».

22 августа 2014 года решения сессий от 28.04.2014 и 30.04.2014 отменили как незаконные. Однако официально «народную дружину» до сих пор не ликвидировали.

28 апреля 2014 года депутаты Славянского городского совета провели внеочередную сессию. На ней они приняли решение о назначении Вячеслава Пономарева председателем исполкома и о создании так называемой «народной дружины», а также решили провести псевдореферендум о независимости «ДНР» 11 мая 2014 года.

В сессии принимали участие 42 депутата из 60. Восемнадцать человек на сессию не пришли. По свидетельствам очевидцев, городских депутатов никто не заставлял идти на сессию и со стороны боевиков угроз не было.

12 апреля 2014 года контроль над городом установили российские отряды вторжения, к которым присоединились боевики самопровозглашенной «ДНР». Таким образом, на время проведения сессии боевики полностью контролировали город.