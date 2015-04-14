Суд Харькова продлил арест "Топаза" до 14 июня
Киевский райсуд Харькова продолжил арест пророссийского активиста Гната Кромского по прозвищу "Топаз" до 14 июня.
В связи с неявкой потерпевших судебное заседание по делу Гната Кромского перенесли на 22 апреля, передает радио "Свобода".
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"Топаза" задержали 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма здания Харьковской областной госадминистрации 1 марта 2014 года.
На следующий день Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля он взломал электронный браслет и скрылся из дома. После этого "Топаза" объявили в розыск.
В декабре 2014 года Гната Кромского задержали при попытке пересечения украинско-российской границы в Харьковской области.
Гнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.