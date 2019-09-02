Кернес не хочет Марша равенства в Харькове, собирается в суд

Геннадий Кернес объясняет решение возможными провокациями.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес хочет ограничить проведение Марша равенства 15 сентября.

Об этом Кернес написал на своей странице в Facebook.

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"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников – с полицией, травмированные – обязательные атрибуты этого мероприятия", – говорится в сообщении.

По мнению Кернеса, на время проведения мероприятия могут быть провокации.

"Харьковский горсовет не может запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, ответственный за спокойствие в Харькове. Поэтому решено – обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украинский институт национальной памяти обратился к правоохранительным органам из-за восстановления бюста маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.