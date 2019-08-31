В Одессе во время Марша равенства полиция задержала троих человек (фоторепортаж)

На задержанных составлены админпротоколы за совершение мелкого хулиганства.

В Одессе полиция составила административные протоколы на троих задержанных во время Марша равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте такжеВ Марш равенства в Киеве принимают участие около 2,5 тысячи человек (фоторепортаж)

«В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено», - сказали в отделе.

Отмечается, что во время шествия участников акции «Одесса-Прайд 2019» в центре города полицейские и нацгвардийцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений.

«Единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались. Благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать», - подчеркивают в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, в центре Одессы уже в четвертый раз состоялся Марш равенства, инициированный ЛГБТ-сообществом. В шествии приняли участие более 300 человек из различных уголков страны, а также несколько десятков представителей международных организаций, сотрудников посольств.