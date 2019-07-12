Институт национальной памяти обратился в ГПУ и Нацполицию в связи с восстановлением бюста Жукова в Харькове

В начале июня активисты сбросили бюст с постамента.

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы в связи с восстановлением бюста маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.

Как сообщается на сайте Института, Институт направил письма в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию.

Институт просит Нацполицию «проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля памятника Жукову, начать уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности».

Также Институт просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском к Харьковскому городскому совету и его исполнительным органам относительно обязательств демонтировать указанный памятник как являющийся символикой коммунистического тоталитарного режима.

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«Согласно нормам действующего законодательства, установление памятников или памятных знаков, посвященных Георгию Жукову, на территории Украины, запрещено. Поскольку, согласно закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», символикой коммунистического тоталитарного режима являются: «изображение, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней». Каких-либо исключений указанной нормой не предусмотрено», - пояснил юрист Института Сергей Рябенко.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Харькове активисты нескольких организаций пикетировали Дворец спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам», которую возглавляет мэр Харькова Геннадий Кернес.

Затем они переместились в сквер, где был установлен бюст маршала Жукова. Активисты с помощью веревки демонтировали бюст и на его месте установили государственный флаг.

19 июня Харьковский горсовет поддержал решение о возвращении проспекта имени Жукова. Полиция по факту переименования проспекта открыла производство по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

11 июля в Харькове восстановили бюст Жукова.