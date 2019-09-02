СБУ и Нацполиция впервые совместно охраняют школы по всей Украине (видео)
00:03, 02 сентября 2019Общество
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Праздник первого звонка большинство украинских школ проводят 1 сентября, а другая часть - 2 сентября.
Охрану школ усилили из-за торжеств ко Дню знаний / фото kyivcity.gov.ua
СБУ и Нацполиция совместно охраняют школы во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.
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Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает ТСН.
По ее словам, это плановые меры безопасности, которые проходят в школах по всей Украине.
"Сегодня и завтра у школьников пройдут торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - рассказала она 1 сентября.
Отметим, праздник первого звонка большинство украинских школ проводят 1 сентября, а другая часть - 2 сентября. Каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.
Во время праздников первого звонка СБУ и Нацполіція совместно охраняют школы
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