СБУ и Нацполиция впервые совместно охраняют школы по всей Украине (видео)

Праздник первого звонка большинство украинских школ проводят 1 сентября, а другая часть - 2 сентября.

СБУ и Нацполиция совместно охраняют школы во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

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Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает ТСН.

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые проходят в школах по всей Украине.

"Сегодня и завтра у школьников пройдут торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - рассказала она 1 сентября.

Отметим, праздник первого звонка большинство украинских школ проводят 1 сентября, а другая часть - 2 сентября. Каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.