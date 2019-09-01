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День знаний: Google создал дудл к первому сентября

14:25, 01 сентября 2019
Праздники
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Google поздравила учеников и студентов с Днем знаний / Google

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Анимация, посвященная первому звонку в школах, доступна на стартовой странице Google, и отображается у пользователей, из Украины, Беларуси, РФ, Эстонии, Армении и Израиля.

На странице дудла компания также пожелала ученикам и студентам успехов в новом учебном году.

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Теги: #Google#гугл дудл