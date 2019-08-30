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В аэропорту "Киев" приземлились три военных самолета (видео)

09:56, 30 августа 2019
Общество
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Об этом сообщили в Telegram-канале "Незигарь". Согласно сообщению, в аэропорт уже прибыли родственники украинских пленных.

Также сообщают, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром "Остафьево".

Как передает "Громадське", советница командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко отметила: "Это пока что для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей".

Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе моряки, Сенцов, Балух, Гриб, возвращаются в Украину. В Офисе президента информацию о завершении процесса обмена опровергли.

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #обмен пленнымипогода в Киеве