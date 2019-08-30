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Процесс по обмену пленными еще не завершен - ОП

08:52, 30 августа 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух, Гриб, возвращаются в Украину.

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтобы встретить узников Кремля.

На данный момент в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных или президента в аэропорт нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #обмен пленными#Офис Президента