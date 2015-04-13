В Чернигове осужден вербовщик боевиков "ДНР"

Об этом УНИАН сообщила пресс-группа Управления СБУ в области.

Согласно сообщению, Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор гражданину Украины, который вербовал жителей Черниговщины для участия в вооруженном конфликте на стороне боевиков так называемой "ДНР".

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Злоумышленника сотрудники СБУ задержали в его собственном доме в г. Волноваха в августе прошлого года. Установлено, что вербовщик некоторое время проживал на территории Черниговской области. Переехав на Донбасс, он наладил связи с незаконными вооруженными формированиями и начал звонить знакомым с Черниговщины и предлагать за деньги присоединиться к преступной деятельности террористов.

Суд признал вербовщика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-4 (содействие совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год.