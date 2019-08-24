По случаю праздника в стране планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.

Публичную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве уже началось празднование Дня Независимости. Президент Владимир Зеленский вместе с Первой леди почтили память погибших за Украину воинов минутой молчания.