Публичную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей
09:52, 24 августа 2019Общество
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По случаю праздника в стране планируется проведение около тысячи массовых мероприятий.
13 тысяч правоохранителей обеспечивают порядок на мероприятиях ко Дню Независимости Украины / фото УНИАН
Публичную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей.
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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
"24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве уже началось празднование Дня Независимости. Президент Владимир Зеленский вместе с Первой леди почтили память погибших за Украину воинов минутой молчания.
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