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Публичную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей

09:52, 24 августа 2019
Общество
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13 тысяч правоохранителей обеспечивают порядок на мероприятиях ко Дню Независимости Украины / фото УНИАН

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Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве уже началось празднование Дня Независимости. Президент Владимир Зеленский вместе с Первой леди почтили память погибших за Украину воинов минутой молчания.

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Теги: #правоохранители#День независимости