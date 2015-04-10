Львовский бронетанковый завод планирует до конца года изготовить 150 бронемашин "Дозор-Б"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, такая договоренность была достигнута между предприятием и государственным концерном "Укроборонпром".

В частности, генеральное соглашение между концерном "Укроборонпром" и Львовским бронетанковым заводом было подписано 10 апреля в рамках Меморандума о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и Львовской ОГА.

Как отметил заместитель генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрий Пащенко, подписание генерального соглашения между предприятиями создает локальную производственную кооперацию в Львовской области по изготовлению бронемашины "Дозор-Б".

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Сегодня прототип бронированного автомобиля "Дозор-Б" продемонстрировали под стенами Львовской ОГА.

На данный момент прототип уже прошел необходимые испытания и имеет разрешение на поставку Вооруженным Силам Украины. В бронеавтомобиле воплощено множество инноваций и обеспечена высокая надежность.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка подчеркнул, что стоимость "Дозора-Б" вдвое ниже аналогов такого класса.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля во Львовской ОГА был подписан меморандум о сотрудничестве между государственным концерном "Укроборонпром" и Львовской областной государственной администрацией о расширении сотрудничества с предприятиями Львовской области в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития.

Справка УНИАН. Бронемашина "Дозор-Б" предназначена для быстрой транспортировки и защиты десанта. Его броня выдерживает не только огонь стрелкового оружия, а еще и осколки снарядов и мин. Изнутри корпус оснащен противоосколочной защитой из кевлара. Экипаж состоит из водителя, командира, оператора и 6-ти десантников.