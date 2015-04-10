Сегодня - Страстная Пятница

Православная церковь вспоминает Крестные страдания и смерть Иисуса Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской православной церкви Московского патриархата, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии иеромонаха Виктора (Коцабу), особенностью этого дня является то, что в Великую Пятницу по церковному уставу не совершается Божественная литургия, ведь считается, что в этот день ее совершил Господь на Кресте.

“Вынос Плащаницы - иконы Христа, лежащего во гробе, происходит, как правило, днем. Примерно в два или в три часа дня Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на возвышении, украшенном цветами, который символизирует Гроб Господень”, - сказал Коцаба.

Представитель церкви напомнил о том, что день крестной смерти Христа является днем строгого поста.

“По церковному уставу в этот день вкушать пищу могут только больные и дети и только после захода солнца. Однако в связи с тем, что служба совершается днем в пятницу, во многих храмах разрешается вкушать пищу после службы выноса Плащаницы”, - уточняет иеромонах.

В этот день в Иерусалиме паломники со всего мира, по давней традиции, совершают крестный ход в память о Крестном пути, которым шел Христос на распятие.

Читайте такжеСегодня - Чистый Четверг“Во время процессии паломники несут кресты разных размеров, поют гимны и прочитывают отрывки из Евангельских текстов о страданиях и смерти Господа. Обычно маршрут начинается от Львиных ворот Старого города, неподалеку от места, где стояла римская крепость Антония, ведет на запад по Старому Иерусалиму до Храма Гроба Господня. Крестный путь к Голгофе, по традиции, проходит с 14-ю остановками”, - сообщил иеромонах.

Первые 9 остановок находятся вдоль Крестного пути или Скорбной дороги, остальные пять - на территории храма Гроба Господня.

Список остановок

1. Допрос Иисуса Понтии Пилатом, и приговор Христа к казни (Мф. 27, 26).

2. Арка, где Пилат вывел Иисуса перед первосвященниками, и указывая на Христа сказал «Это человек» (Ин. 19, 5).

3. Место первого падения Христа.

4. Место встречи Христа с Богоматерью на пути на Голгофы.

5. Место встречи Христа с Симоном Киринейским, которому дали нести крест до Лобного Места.

6. Место, где Святая Вероника вытерла лицо Христа своим шелковым покрывалом.

7. Место второго падения Христа.

8. Место встречи Христа с благочестивой женщиной.

9. Место третьего падения Христа.

10. На входе в Храм Гроба Господня - снятие одежды - придел Разделения Риз, где с Иисуса сняли одежду перед распятием.

11. Пригвождение Спасителя ко Кресту.

12. Иисус умирает на Кресте.

13. Снятие Сына Божия с Креста и помазание Тела Христа благовонным миром перед погребением.

14. Положение Тела Иисуса во гробе. Праведный Иосиф Аримафейский. взял Тело Спасителя, обвил его плащаницей и похоронил в своей гробнице, которая находилась в скале. Здесь Христос Воскрес.