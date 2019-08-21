Спохватились: у Кличко вспомнили о ценности ограждения Байкового кладбища

В администрации запретили проводить какие-либо работы на территории кладбища, которое имеет статус памятника национального значения.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) запретили проведение каких-либо работ на территории Байкового кладбища, которые противоречат требованиям закона Украины «Об охране культурного наследия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее предписание Департамент охраны культурного наследия направил на адрес ритуальной службы специализированного коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» (подчинено КГГА).

В документе отмечается, что предприятие в течение 10 дней с момента получения данного предписания должно предоставить на рассмотрение департамента научно-проектную документацию на проведение неотложных реставрационно-восстановительных работ ограждения, а также предоставить в Департамент научно-проектную документацию на проведенные работы по замене части ограждения.

Читайте такжеКиев привлечет Францию и Польшу к сохранению находок на Почтовой площади - КГГА«Комплекс Байковое кладбище имеет статус памятника национального значения. Ограда является вновь выявленным объектом культурного наследия. Департаментом подготовлено соответствующее предписание о запрете работ с ограждением до предоставления на рассмотрение научно-проектной документации в установленном порядке», – подчеркнул директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Также направлено письмо в Министерство культуры относительно проведенного обследования объекта.

«Информация о согласовании соответствующей научно-проектной документации на проведение работ с Министерством культуры и предоставления разрешения на проведение соответствующих работ в департаменте отсутствует. Учитывая вышеизложенное, балансодержателю объекта направлено предписание с соответствующими памятнико-охранными требованиями. Информируем о принятии мер соответствующего реагирования», – сказано в письме Департамента охраны культурного наследия Министерства культуры.

По данным СМИ, Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания объявил тендер на Prozorro по замене кирпичного ограждения Байкового кладбища на плитку.

Подрядчик должен разобрать стены вокруг кладбища и заменить заасфальтированные дорожки. Ожидаемая стоимость ремонта – 22 миллиона гривен. Подрядчик должен провести работы в течение следующего года. Тендер запланирован на 23 августа.

Ранее сообщалось, как в КГГА разрешили скандальному пастору Черновецкого Сандею Аделадже возвести новый микрорайон на Позняках. При этом земельный участок, который должны застроить, попадает в зону охраняемого ландшафта.