Влюбленные россияне повесили на Крымском мосту замок-сердечко и поплатились (видео)

Романтичный обряд был заснят на видео, однако теперь влюбленным предстоит заплатить штраф.

Новобрачные из России повесили на незаконно построенном Крымском мосту замок-сердечко.

За остановку в неразрешенном месте оккупанты выписали паре штраф, а их замок оккупанты спилят, сообщает "РИА Новости".

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Молодоженов поздравили со свадьбой, в то же время предупредив об ответственности, так как они специально сделали остановку на автомагистрали, ложно установив аварийный знак и создав угрозу ДТП.

"Замок с барьерного ограждения служба эксплуатации вынуждена убрать для соблюдения норм безопасности на мосту. Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф", – предупредили оккупанты.

Ранее в оккупированной Керчи строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту.