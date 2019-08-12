Оккупанты готовятся запустить поезда по Крымскому мосту (фото)
13:51, 12 августа 2019Общество
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Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Параллельно идет монтаж архитектурной подсветки фарватерного участка.
На железной дороге Крымского моста на 3 часа включили освещение / фото most.life
В оккупированной Керчи строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту.
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"На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м", – сообщил ресурс оккупантов "Крымский мост".
Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Оккупанты поэтапно устанавливают оборудование и проверяют, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно.
На железной дороге Крымского моста на 3 часа включили освещение / фото most.life
На железной дороге Крымского моста на 3 часа включили освещение / фото most.life
Ранее оккупанты уложили последний рельс на железнодорожной части Крымского моста.
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