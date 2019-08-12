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Оккупанты готовятся запустить поезда по Крымскому мосту (фото)

13:51, 12 августа 2019
Общество
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На железной дороге Крымского моста на 3 часа включили освещение / фото most.life

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"На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м", – сообщил ресурс оккупантов "Крымский мост".

Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Оккупанты поэтапно устанавливают оборудование и проверяют, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно.

На железной дороге Крымского моста на 3 часа включили освещение / фото most.life
На железной дороге Крымского моста на 3 часа включили освещение / фото most.life

Ранее оккупанты уложили последний рельс на железнодорожной части Крымского моста.

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Теги: #фото#крымский мост