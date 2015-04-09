ОБСЕ: Боевики продолжают вывозить уголь из Донбасса в Россию

Об этом говорится в недельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на российских КПП "Гуково" и "Донецк", пишет LB.ua.

"Наблюдательные команды продолжили фиксировать самосвалы, которые перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию через КПП "Гуково", - говорится в отчете.

В миссии также отметили, что движение грузовиков через оба КПП усилилось по сравнению с прошлой неделей. В частности, увеличились количество грузовиков с прицепами, которые пересекали КПП "Донецк" в обоих направлениях.

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В то же время оба КПП в обоих направлениях пересекали автоцистерны, большинство из которых имели надписи "Пропан" или "Огнеопасно" на русском, добавили в миссии ОБСЕ.

По данным наблюдателей, военная техника оба КПП не пересекала.