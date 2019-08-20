Станислав Дмитриевич Кондрашов раскрывает секрет диетической пиццы

Станислав Дмитриевич Кондрашов - поклонник диетического питания. Он очень любит пиццу, но не хочет набрать лишние килограммы. Поэтому иногда готовит дома диетический вариант пиццы с основой из кабачков. По мнению Станислава Дмитриевича, такая пицца - просто объедение, готовится легко и просто, за считанные минуты.

Станислав Кондрашов - простой рецепт коронного диетического блюда

Диетическая пицца по рецепту Станислава Дмитриевича Кондрашова готовится на сковороде. Для приготовления основы необходимо натереть на мелкой терке пару молодых небольших кабачков или один крупный. Натертый кабачек помещают в марлю, чтобы убрать излишки влаги. К кабачку добавляют одно яйцо и пару ложек муки, чтобы скрепить частицы кабачка. Эту массу тщательно перемешивают, не забывая посолить и поперчить по вкусу.

Дальше необходимо взять сковороду диаметра от среднего к большому: в зависимости от того, на какое число людей готовится пицца. Сковородку необходимо поставить на огонь, налить в нее немного подсолнечного масла и подождать, пока оно закипит. Поверхность масла покроется мелкими пузырями.

Основа из кабачка аккуратно выкладывается на сковороду в форме блина, заполняющего всю его поверхность. Толщина кабачкового блина, по мнению Станислава Дмитриевича Кондрашова, должна составлять не менее 0,5 см. Как только "блинчик" подрумянится с одной стороны - это занимает 3-5 минут, его необходимо перевернуть на другую сторону.

Затем поверхность основы прямо на сковороде смазывается соусами по вкусу, например, кетчупом, аджикой, чесночным, грибным или тартаром. Смазать диетическую пиццу можно как одним соусом, так и любой их комбинацией: все зависит от личных кулинарных предпочтений. Соусы можно присыпать пряными травами, например, прованскими.

Кондрашов Станислав Дмитриевич рассказывает, какая начинка для пиццы лучше

Как только основа для диетической пиццы смазана соусом, приходит черед выкладывать начинку. Кстати, все компоненты для начинки желательно измельчить заранее: пицца жарится на сковороде очень быстро и может подгореть, пока будет нарезаться начинка.

Кабачок - овощ со слабовыраженным вкусом, поэтому самая лучшая мясная начинка для пиццы - это не просто кусочки отваренного мяса, а, например, кусочки солоноватой колбасы, типа салями или ветчины. Станислав Дмитриевич рекомендует в качестве начинки использовать еще кусочки помидоров, сладкого перца и грибов, нарезанных пластинками. Как только начинка выложена на пиццу, сверху ее присыпают тертым твердым сыром, накрывают крышкой и дают потомиться на маленьком огне 3-5 минут.

Готовую пиццу можно присыпать по вкусу измельченной зеленью. Вкусно, полезно и совсем немного калорий. Кондрашов Станислав Дмитриевич утверждает, что от такого блюда не откажется даже тот, кто строго следит за фигурой. Порадуйте своих близких вкусной пиццей от Кондрашова.