В Харькове прошел первый в истории Украины национальный Чемпионат по трем видам борьбы ─ вольной среди мужчин и женщин и греко-римской. Более 300 сильнейших борцов страны соревновались за возможность представить Украину на Олимпийских играх─ 2016 в Рио-де-Жанейро.

Инициатором проведения в первой столице масштабного Чемпионата сразу по трем видам борьбы стал генеральный директор компании «Здоровье» Александр Доровской.

"Борьба в нашем городе и стране выходит на новый качественный уровень. Харьков ─ спортивный город. И мы хотим показать это всей Украине и миру. Харьковские спортсмены постоянно радуют новыми достижениями. На протяжении многих лет компания «Здоровье» и я лично поддерживаем наших борцов. Спорт ─ это здоровье, а здоровье ─ это наше будущее. У нашей компании символическое название ─ «Здоровье». И мы всегда поддерживаем здоровье и будущее нашей страны!" - подчеркнул Генеральный директор компании «Здоровье» Александр Доровской, который сам очень любит спорт и популяризирует его среди молодежи.

Открыл соревнования во Дворце спорта «Локомотив» губернатор Харьковщины Игорь Райнин. Чемпионат Украины посетило много именных борцов, призеров чемпионатов Европы и мира и почестных гостей.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев поблагодарил компанию «Здоровье» за спонсорскую помощь в проведении масштабного спортивного мероприятия: "Благодаря компании «Здоровье» и таким энтузиастам, как Александр Доровской, который посвятил свою жизнь вольной борьбе и поддерживает развитие спорта, в Харькове стало возможно проведения национальных соревнований. Чемпионат организован на высоком уровне".

Спортсмены отблагодарили за отличную организацию соревнований своими зрелищными выступлениями.

"В отборе участвовали сильнейшие спортсмены. Ведь до Олимпийских игр осталось не так много времени", ─ подчеркнул главный тренер сборной Украины по вольной борьбе Руслан Савлохов.

Харьковский Чемпионат стал для спортсменов пропуском на первые Европейские игры в Баку, Чемпионат мира в Лос-Анжелесе, Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.