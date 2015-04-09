Цена на загранпаспорта в Украине взлетела на 16%

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу полиграфического комбината "Украина".

Цена персонализированного бланка паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем (с биометрическим чипом) отныне составит 304,32 грн с НДС (ранее - 261 грн), а цена персонализированного бланка паспорта для выезда за границу, который не содержит бесконтактного электронного носителя - 238,32 грн с НДС.

На полиграфкомбинате "Украина" объясняют подорожание девальвацией национальной валюты с начала года (+32,8%) и введением импортного сбора в размере 5%.

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"Невозможно не учитывать то, что для изготовления бланков паспортов используются импортные материалы, поскольку такие материалы не производятся в Украине", - отметили в пресс-службе.

При этом, как отмечается, стоимость загранпаспортов в евровом эквиваленте даже уменьшилась. Если в январе бланк паспорта имел стоимость, эквивалентную 13,57 евро, то сейчас их стоимость составит 11,92 евро.