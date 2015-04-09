Сегодня - Чистый Четверг

В этот день православная церковь напоминает верующим о четырех событиях: омовение ног Спасителем Своим ученикам в знак смирения и любви к ним, свершения Тайной Вечери и установления Святой Евхаристии, в молитве Господа в Гефсиманском саду и предательство одного из учеников Христа - Иуды, который за 30 сребреников продал Господа, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

“Именно в этот день, в Страстной Четверг, в Иерусалиме происходит воспоминание того, что сделал Христос на Тайной Вечере - омовение ног. Тысячи паломников со всего мира прибывают в Иерусалим, чтобы помолиться на Святой Земле и увидеть это действо. Патриарх Иерусалимский после свершения Божественной литургии перед храмом Гроба Господня совершает чин омовения ног. Вспоминая Евангельские события, Патриарх омывает ноги 12 священнослужителям, которые символизируют собой 12 апостолов”, - рассказал секретарь Ученого совета Киевской духовной академии иеромонах Виктор (Коцаба).

Читайте такжеВ Украине отмечают БлаговещениеПо словам отца Виктора, в украинской православной церкви также существует традиция омовения ног, но она не является особенно распространенной.

“В нашей Церкви в этот день за Божественной Литургией происходит приготовления Святых Даров для хранения на целый год - на случай необходимости причащать больных”, - комментирует он.

Вечером Страстного Четверга в православных храмах происходит богослужение, во время которого читаются 12 отрывков из Евангелия о Страстях Христовых. Во время этих чтений верующие стоят с зажженными свечами, которые, по традиции, после службы приносят домой и наносят изображение креста на притолоке над входом в дом.

В народе Страстной Четверг также называют «чистым» или «Живным», потому что с этого дня начинаются особые приготовления к празднованию Пасхи - верующие убирают в домах, а также начинают печь пасхи и красить пасхальные яйца.