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Замглавы ВККС Щотка подал в отставку

19:04, 07 августа 2019
Политика
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ВККС приняла отставку заместителя главы/ фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

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"7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя Главы Комиссии Станислава Щотки Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем причины отставки не указываются.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще трем судьям, которые подозреваются, в частности, во вмешательстве в работу ВККСУ, а также в противоправном влиянии на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

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Теги: #Высшая квалификационная комиссия судей Украины#окружной админсуд Киева