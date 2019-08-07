Замглавы ВККС Щотка подал в отставку

Станислав Щотка подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

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"7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя Главы Комиссии Станислава Щотки Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем причины отставки не указываются.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще трем судьям, которые подозреваются, в частности, во вмешательстве в работу ВККСУ, а также в противоправном влиянии на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.