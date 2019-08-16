Крымского активиста Балуха вывезли в Москву - адвокат

Почему политзаключенного этапировали в Москву, пока не известно.

Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок.

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крым.Реалии.

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«Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Или это «Лефортово», или «Бутырка». Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор», – сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон «О персональных данных».

3 августа стало известно, что Владимира Балуха в русской колонии № 4 города Торжок вновь поместили в штрафной изолятор.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы были найдены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.