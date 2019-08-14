Около 18:30 сотрудники Федеральной службы безопасности ушли из здания, так и не предоставив никаких документов.

В Москве провели обыски у адвокатов крымских татар из-за дела о "преступной организации".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич.

«В здание где находится офис проекта "Правовая инициатива" и ее партнерских организаций ворвались люди из ФСБ (не представившись). По их словам, у них постановление об обыске на все здание, и обыск они проводили в соседнем офисе, не относящимся к проекту. Незаконно они отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта. Начали осмотр кабинета, где находятся документация. На данный момент, без наличия постановления на обыск, они пытаются вскрыть кабинет нашего директора», - написала она.

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Позже Бабич уточнила, что ФСБ было отказано во вскрытии без постановления суда кабинета директора, а сотрудники получили свои телефоны назад.

«Со слов представителя ФСБ, обыск в офисном здании связан со статьей 210 УК РФ. Документов не предъявили», - написала Бабич.

Около 18:30 пресс-секретарь сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности ушли из здания, так и не предоставив никаких документов. Обыск проводили якобы в соседней с адвокатами компании аудиторов. При этом к еще двум фирмам, расположенным на одном этаже с "Правовой инициативой", силовики внимания не проявили.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе.

В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Руслан Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

11 июля 2019 года Верховный суд РФ сократил сроки заключения на три месяца.

В этот же день под зданием Верховного суда РФ были задержаны и погружены в автозаки 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и поддержать фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир". В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или пикетирования).

29 июля Таганский районный суд Москвы назначил 18 участникам акции наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.