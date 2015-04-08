Оккупанты в Севастополе "распилили" деньги на "водную независимость" от материковой Украины

ООО «Дитель» в оккупированном Россией Севастополе в конце прошлого года заключила контракт на 20 млн рублей, согласно которому обязалась пробурить 6 скважин глубиной 300 метров на основании собственных гидрологических исследований подземных вод с целью выявления дополнительных источников водоснабжения, но по состоянию на сегодня ничего не сделано, пишет новостной сайт Севастополя.

Об этом на аппаратном совещании в оккупационном правительстве Севастополя заявила так называемый начальник Управления государственного финансового контроля Елена Волкова, которая выступила с отчетом о результатах работы своего так называемого "ведомства".

По ее словам, цена контракта с ООО «Дитель» составила 20 млн рублей, за которые «предусмотрено бурение 6-ти скважин до 300 метров».

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«Начало контракта 23 декабря, окончание проверки исследований 29-го, представление отчета 29-го, подписание итогового акта приемки выполненных работ – 30-го декабря. Мы вышли в феврале на фактический осмотр проведенных работ, и выяснилось, что по четырем скважинам работы велись, но по пятой и шестой работы не велись вообще», — сообщила она.

При этом, она в подробностях рассказала оккупационному правительству, как обстоят дела на каждой шахте.

«Как пример, скважина №1 – работы не ведутся, скважина не закрыта. И насколько вообще скважиной можно назвать вот такую вот трубу в земле. Ну, мы не даем оценки, мы не технические специалисты, мы фиксируем факт. Следующая скважина №2 закрыта, камешком сверху придавлена, видны следы земляных работ. Ни рабочих, ничего, никого. Село Передовое. Скважина №3. Село Передовое. Скважина закрыта, рядом вкопана труба, из которой вытекает вода. Дата 17.02. везде. Следующая скважина №4 закрыта. Работы не ведутся, рабочие отсутствуют. Также, так сказать, что-то такое торчит в земле. Насколько это скважина – сказать сложно. Ну а пятая и шестая скважины – там голое поле», — констатировала она.

Материалы дела, по ее словам, переданы в правоохранительные органы оккупантов. Данные факты Волкова привела в подтверждение того, насколько серьезен характер финансовых нарушений в оккупированном Севастополе, и как сильно они выросли почти за год.