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В оккупированном Крыму подняли украинский флаг (фото, видео)

09:12, 09 августа 2019
Общество
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Флаг подняли 9 августа / facebook.com/cobritob

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.

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Теги: #Крым#флаг#флаг Украины