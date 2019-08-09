В оккупированном Крыму подняли украинский флаг (фото, видео)
09:12, 09 августа 2019Общество
640 0
Государственный флаг подняли в оккупированном Крыму подняли в память о погибших на днях четырех бойцов.
Флаг подняли 9 августа / facebook.com/cobritob
В городе Судак на территории оккупированного Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины.
Читайте такжеВ сети появились фото безлюдных пляжей Крыма
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.
"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и Матрос Василий Курдов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter