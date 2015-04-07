В Харькове демонтируют поврежденную в результате теракта стелу с государственным флагом

Как передает корреспондент УНИАН, возле стелы сейчас работают два подъемных крана.

Рабочие сняли с поврежденной конструкции полотнище Государственного флага Украины. Внутри стелы они с помощью сварочного аппарата сделали два отверстия, через которые с помощью крана подцепили стелу.

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В это время рабочие газосварочного аппарата срезают стелу у подножия, где был эпицентр взрыва. Движение автотранспорта по проспекту Правды перекрыто.

Работники милиции не пропускают прохожих к месту, где ведутся работы.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Харькова неизвестные взорвали стеллу с государственным флагом.