В Харькове демонтируют поврежденную в результате теракта стелу с государственным флагом

10:49, 07 апреля 2015
Общество
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В Харькове рабочие демонтируют стелу с Государственным флагом Украины на проспекте Правды, которая была повреждена в результате теракта сегодня ночью.

@itsector

Как передает корреспондент УНИАН, возле стелы сейчас работают два подъемных крана.

Рабочие сняли с поврежденной конструкции полотнище Государственного флага Украины. Внутри стелы они с помощью сварочного аппарата сделали два отверстия, через которые с помощью крана подцепили стелу.

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В это время рабочие газосварочного аппарата срезают стелу у подножия, где был эпицентр взрыва. Движение автотранспорта по проспекту Правды перекрыто.

Работники милиции не пропускают прохожих к месту, где ведутся работы.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Харькова неизвестные взорвали стеллу с государственным флагом.

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