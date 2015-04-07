В центре Харькова неизвестные взорвали стеллу с государственным флагом (фото)
07:24, 07 апреля 2015Общество
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В центре Харькова неизвестные взорвали стеллу с государственным флагом на проспекте Правды.
В Харькове взорвали стеллу с флагом / @itsector
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, взрыв прогремел сегодня, 7 апреля, около 3:40.
По сведениям прокуратуры, у основания стелы взорвался неизвестный предмет. В результате подрыва повреждена часть стелы, а также, по предварительной информации, разбиты окна в прилегающем к проспекту Правды корпусе Медицинского университета.
Читайте такжеМилиция проверяет сообщение о заминировании супермаркета в Харькове - соцсетиНа место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты собрали первичные материалы и направили их на исследование.
В настоящее время тип взрывного устройства не установлен. Ведется следствие.
@itsector
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