Подрыв стеллы в центре Харькова квалифицирован как теракт

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, следствие ведется по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Расследовать дело будет Управления СБУ в Харьковской области.

Читайте такжеВ центре Харькова неизвестные взорвали стеллу с государственным флагом (фото)Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня, 7 апреля, около 03:40 неизвестные взорвали стеллу с Государственным флагом Украины на проспекте Правды. В результате подрыва повреждена часть стелы, а также, по предварительной информации, разбиты окна в прилегающем к проспекту Правды корпусе Медицинского университета. В результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа милиции. Эксперты собрали первичные материалы и направили их на исследование. В настоящее время тип взрывного устройства не установлен. Ведется следствие.