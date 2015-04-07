На Харьковщине неизвестные взорвали железнодорожные пути

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги, железнодорожный путь на перегоне Жихор - Змиев взорвали вчера, 6 апреля, в 23:45.

В результате взрыва было повреждено 0,6 м правой нити нечетного пути. Движение поездов по парным путям не прекращалось. Задержки поездов допущено не было. Жертв и пострадавших нет.

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"Железнодорожники Южной магистрали полностью ликвидировали последствия подрыва железнодорожного пути на перегоне Жихор - Змиев на Харьковщине. В 4:21 восстановительные работы были полностью закончены", - отметили на железной дороге.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля, неизвестные злоумышленники также взорвали стеллу с государственным флагом Украины в центре Харькова.