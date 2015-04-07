СМИ: по Мариуполю ночью прокатился звук, похожий на мощный взрыв

Мощный звук, похожий на взрыв, был слышен в центральной части города.

Около 2:16 ночи жители города проснулись от внезаного звука, похожего на взрыв, пишет 0629. Читайте такжеВ центре Харькова неизвестные взорвали стеллу с государственным флагом (фото)От звуковой волны одиночного разрыва сработали сигнализации в машинах, находящихся в районе центра города. Подробности происшествия выясняются.

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