СМИ: по Мариуполю ночью прокатился звук, похожий на мощный взрыв
08:00, 07 апреля 2015Общество
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Мощный звук, похожий на взрыв, был слышен в центральной части города.
По Мариуполю прокатился звук, похожий на взрыв / donbass-info.com
Около 2:16 ночи жители города проснулись от внезаного звука, похожего на взрыв, пишет 0629.
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Подробности происшествия выясняются.
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