На Львовщине огонь уничтожил 6 гектаров леса

Вчера в 16:20 неподалеку от села Стрептов Львовской области возник пожар хвойного леса на площади 6 гектаров (2 га - верхового и 4 га - низового).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 18.45 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС, сотрудниками и спецтехникой лесхоза пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.