На Львовщине огонь уничтожил 6 гектаров леса
16:24, 30 марта 2008Общество
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Пожар ликвидировали два отделения
Вчера в 16:20 неподалеку от села Стрептов Львовской области возник пожар хвойного леса на площади 6 гектаров (2 га - верхового и 4 га - низового).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 18.45 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС, сотрудниками и спецтехникой лесхоза пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
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