Переход на летнее время: психиатры советуют избегать стрессов

Минувшей ночью стрелки часов перевели на один час вперед. Эксперты спорят о том, насколько переход на летнее время полезен для страны. Медики считают, что лучше этого не делать. Но есть и те, кто думает иначе.

Перевод стрелок часов сказывается на самочувствии многих людей. Медики говорят это уже не первый год. По их словам, особенно это заметно весной. При переходе на летнее время. Когда нам приходится спать на час меньше. Особенно тяжело это могут воспринять пожилые люди, у них может возникнуть бессонница и депрессия, говорят ученые. Дискомфорт пройдет лишь через пару недель. В свою очередь в институте Сербского считают, что перевод стрелок на психическое здоровье практически не влияет. И все же рекомендуют избегать стрессов и больших нагрузок. Больше всего, кто доволен переходом на летнее время - энергетики. Поскольку это позволяет каждый год экономить около двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Экологи тоже видят в этом пользу. Они утверждают, что в атмосферу попадает гораздо меньше вредных частиц, которые выделяются при сжигании угля, а в почве скапливается не так много шлаков. В любом случае, если вы еще не перевели стрелки часов на летнее время, то советуем вам сделать это как можно скорее. Иначе завтра вы рискуете опоздать на работу.

Эхо Москвы