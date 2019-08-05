Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского будут судить в Одессе

Отец убитой активистки заявляет, что передача дела Павловского из Киева в Одесский суд - это попытка развалить дело убийства его дочери вообще.

Фигуранта дела убитой активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского будут судить в Одессе

Об этом сообщил ее отец Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook.

По его словам, «Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати».

Гандзюк заявляет, что прокуратура собирается утвердить соглашение с Павловским (о признании вины - УНИАН), однако в известность пострадавших не поставила. Он убежден, что таким образом прокуратура пытается развалить дело.

«Об организаторе убийства Кати Павловском Генпрокуратура отмалчивалась всегда. Мол, дает показания. После журналистского расследования, которое безусловно показало роль Павловского в организации убийства, прокуроры сказали: учтем», - написал он.

Далее, отметил Гандзюк, «оказалось, что Павловский уже не организатор, а так, только замалчивал информацию о нападении и узнал обо всем после нападения !?»

«Учли ... Потом он заболел. Когда я спрашивал у прокуроров о Павловском, всегда слышал одно и то же: больной, очень больной. По болезни освободили под домашний арест. На суд для допроса явиться не смог, дважды. Не смог отвечать на вопросы и по видео, состояние критическое», - отметил отец активистки.

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Он напомнил, что Генпрокуратура не подала ходатайство о продлении меры пресечения Павловскому: «Чего же хотеть от человека, который умирает? А потом футбольный матч в Одессе и среди болельщиков ... Павловский. На вид абсолютно здоров. А дальше обвинительный акт в отношении Павловского передали в суд. Об этом мы узнали из СМИ».

Также Гандзюк добавил, что сегодня обратился в суд, чтобы его все же признали в качестве потерпевшего по делу Павловского.

«Сегодня подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении моих прав как потерпевшего по делу Павловского. Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение без моего согласия и провести суд по нему потихоньку - исподтишка. Мне из прокуратуры никакого соглашения не показывали и вообще информацию о Павловском для меня и моего адвоката закрыли. В Херсонском суде узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы, по ходатайству Верховного Суда», - подытожил отец погибшей активистки.

Эту же информацию подтверждает и адвокат Гандзюка Евгения Закревская: «Обвинительный акт договора направляют в Приморский суд Одессы. Верховный суд изменил подсудность (Павловского - УНИАН)».

По ее словам, в Приморском суде ГПУ попытается утвердить соглашение с Павловским, заключенное без согласия потерпевших.

Как сообщал УНИАН, недавно Закревская заявляла, что ее клиента прокуратура де-факто не признает потерпевшими по делу и поэтому официальной информации о состоянии дела Павловского у нее нет.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

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7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

19 июня отец убитой активистки на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катя Гандзюк?". Зеленский ответил на письмо и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк сообщил журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины: «У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает».