"Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны": на стене Херсонского горсовета появился мурал, посвященный годовщине нападения на активистку (фото)

Через год после нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк на стене городского совета Херсона появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

На стене Херсонского городского Совета появилась надпись «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны».

Соответствующее фото опубликовало сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк» в день годовщины нападения на Гандзюк, от которого она умерла.

«Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем», — говорится в подписи к фото.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

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В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

19 июня Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки и согласился встретиться.