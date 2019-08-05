Дело Гандзюк: прокуратура заключила соглашение с Павловским без ведома отца убитой активистки

В прокуратуре подтвердили информацию о заключении соглашения.

Генеральная прокуратура заключила соглашение с подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорем Павловским и направила в суд обвинительный акт. Его больше не считают вероятным организатором.

Об этом сообщил отец Екатерины Гандзюк Виктор на своей странице в Facebook.

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«Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с Собакой (прозвище Павловского — ред.) без моего согласия. И провести суд по нем втихомолку. Мне прокуратура никакого соглашения не показывала и вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта. В Херсонском суде узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы по ходатайству Верховного Суда», — написал он.

Виктор Гандзюк возмутился, что правоохранители считают Павловского не организатором нападения на дочь, а только лицом, которое замалчивало информацию о преступлении.

В прокуратуре Громадскому подтвердили информацию о заключении сделки.

«Павловский обвиняется по ч. 1 ст. 396 УК Украины в заранее не обещанном укрывательстве тяжкого преступления. Обвинительный акт направлен в суд с соглашением о признании виновности», — сообщила Громадскому прокурор по делу Виктория Калита.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Судебное заседание по вероятному утверждению соглашения состоится в Приморском суде Одессы. Дата заседания еще не назначена.

Недавно Игорю Павловскому не продлили меру пресечения из-за якобы его плохого самочувствия. В то же время его заметили на футбольном матче в Одессе.

31 июля 2018-го херсонская активистку и советница мэра Екатерину Гандзюк облили кислотой. Она выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета городского совета. Женщина с ожогами попала в реанимацию. 4 ноября Екатерина Гандзюк скончалась в больнице. Активисты и знакомые сообщили, что она умерла от разрыва тромба.

6 июня 2019 года Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор обвиняемым в нападении на Екатерину Гандзюк. Организатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука — к 6 годам тюрьмы. Причастных к нападению Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского осудили на 4 года заключения, а Виктора Горбунова на 3 года.