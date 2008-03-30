Кильчицкая обещает открыть еще 70 продовольственных магазинов

В столице по просьбе киевлян в этом году откроют еще 70 продовольственных магазинов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ.

«На эту проблему мы обратили внимание после общественных слушаний, где киевляне выразили неудовлетворение относительно количества продовольственных магазинов, особенно в центре города. Как следствие, в октябре 2006 года вышло распоряжение Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о размещении соответствующих магазинов в помещениях, которые относятся к коммунальной собственности Киева и районов. И к началу 2007 года во исполнение этого распоряжения было открыто уже 22 магазина общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. В прошлом году мы открыли еще 52 магазина, а в этом году планируем открыть около 70», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.