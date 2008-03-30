Сегодня в Одессе – день траура по погибшим пограничникам

Одесская областная государственная администрация перенесла день траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8 в Одесской области с 29 марта на 30 марта.

Согласно сообщению пресс-службы Одесской обладминистрации, председатель обладминистрации Николай Сердюк подписал соответствующее распоряжение, сообщает Обком.

«В связи с трагедией, которая произошла 27 марта вследствие аварии вертолета Ми-8, которая привела к численным человеческим жертвам, 30 марта объявлено днем траура», - сказано в сообщении.

В нем говорится, что в связи с этим, Одесская обладминистрация обращается к руководителям всех региональных СМИ с просьбой ограничить 30 марта показ развлекательных передач.

Как уточнил представитель пресс-службы, решение о переносе связано с тем, что в Измаил (Одесская область) из Киева для участия в траурном митинге должны прибыть представители центральных органов власти и родственники погибших.

27 марта около 11:30 вертолет Госпогранслужбы Ми-8 потерпел крушение в Одесской области. 13 человек погибли, 1 - госпитализирован.