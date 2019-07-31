В 9-й день рождения Kasta цену на товары покупатель назначает сам

Kasta, следуя своей главной миссии — удивлять клиентов инновациями, делая онлайн-шопинг быстрее и комфортнее, предлагает отметить свой день рождения по-взрослому.

Свои 9 лет онлайн гипермаркет собирается отпраздновать масштабной распродажей HappyKastaDay, которая состоится 31 июля и 1 августа. Самые любимые бренды, бесплатная доставка при покупке от 999 гривен, оригинальные акции, новые рыночные техники. Это лишь парочка сюрпризов, которые приготовила Kasta, а главная фишка — новые правила игры. Их суть заключается в том, чтобы позволить клиенту «налайкать» себе самую большую скидку, значительно снизив цену товара. Действующая в праздничные дни скидка распространяется на определенные виды товаров, и ее можно изменить — «подвинуть» цену вниз, проявив активность. Как это сделать? Очень просто.

Для этого понравившийся товар нужно отметить, нажав на расположенную рядом иконку. Таким образом появляется возможность накопить скидки себе и другим, поскольку каждые два лайка переводятся в гривну дисконта. Чем больше покупателей отметит товар, тем меньше будет его цена. При этом лучше не забывать, что в акции участвует ограниченное количество товара и поспешить, добавив его в «Избранное». Теперь вам просто нужно следить за уменьшением цены в режиме реального времени.

Так как даты всегда имеют символическое значение, Kasta со своими партнерами приготовила еще несколько сюрпризов с использованием цифры 9. К примеру, каждый 9-й заказ среди оплаченных банковской картой Visa онлайн, автоматически получает скидку в 9%, выбранные девять счастливчиков среди тех, кто использовал для оплаты карту Visa, получают 99% скидки от своего заказа! Деньги возвращаются на личный счет в виде бонусов. А заказ суммой выше 999 гривен, будет доставлен бесплатно. Не забыли и про участников программы лояльности KastaBlack, которые также имеют свои преимущества — они получают доступ к акциям на 19 минут быстрее, чем другие пользователи. А покупатели с мобильного приложения Kasta, могут на 9 минут раньше идти за скидками, обогнав пользователей основного сайта. Ведь правда, отличные сюрпризы предлагает Kasta?!

В дни праздничной распродажи появляется прекрасная возможность стать владельцем месячной или годовой подписки на KastaBlack — для этого вам будет достаточно оплатить ее картой Visa и получить 50% скидки. Это отличный способ уменьшить свои расходы, получая заказы бесплатно курьером к двери квартиры или в одно из 105 действующих по всей Украине отделений KastaPost. А заказанные вещи всегда можно будет бесплатно рассмотреть и примерить, и в случае, если по какой-либо причине они не подойдут, отправить обратно, деньги вы получите назад на банковскую карту в течение 3-4 минут.

Есть и еще несколько подарков. В дни распродажи все клиенты, которые предварительно оформят заказ, получают еще и промокод на 30 гривен, который можно использовать в следующий раз при оплате. На Facebook-странице Kasta в это время будут разыгрываться современные гаджеты, смартфоны, наборы электроники и очень крутых впечатлений.

Этот год команда Kasta отмечает новыми успехами, внедрением инновационных технологий, изменением и улучшением своей модели бизнеса, расширением списка категорий, среди которых недавно появилась электроника и бытовая техника, что дает онлайн-платформе активно развиваться, а покупателям делать самые разные покупки, практически сразу получая их в отделениях KastaPost.

Давайте вместе с Kasta двигаться вперед и пусть ничто не стоит на пути исполнения наших желаний!