Аваков взял под контроль дело по задержанию КОРДом патрульных в Днепре

В 2018 году генерал Нацполиции Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных.

Министр внутренних дел Арсен Аваков взял под свой контроль расследование дела о задержании спецотрядом КОРД патрульных за остановку автомобиля начальника областного управления МВД в Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

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«Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова», — говорится в сообщении.

В 2018 году Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео задержания спецназовцами патрульных, которые остановили внедорожник Range Rover генерала Нацполиции Глуховери.