К трем украинским политзаключенным допустят независимых врачей - Денисова

Также будет проведена скайп-конференция с незаконно заключенным украинцем Пановым, чтобы он лично рассказал о своем состоянии здоровья и о том, была ли ему оказана помощь.

К незаконно осужденным в России гражданам Украины Эдему Бекирову, Владимиру Балуху и Павлу Грибу допустят независимых врачей, которые сделают медицинские выводы относительно их состояния здоровья.

Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте такжеМИД призывает мир отреагировать на ситуацию с тяжелобольным активистом Бекировым

Она напомнила, что на прошлой неделе на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой омбудсмены обменялись списками граждан, которые содержатся на территориях обоих государств, и договорились об оказании гуманитарной и медицинской помощи, если таковая нужна.

«Отдельно, мы, безусловно, рассматривали кейс Эдема Бекирова - о том, что он все же не может содержаться в условиях следственного изолятора, потому что все медицинские показатели говорят о том, что его надо отпустить домой хотя бы на период досудебного следствия», - рассказала она.

По словам Денисовой, они с Москальковой договорились следующим образом: родные Бекирова предоставляют независимого врача с российской лицензией, который сделает медицинское заключение касаемо состояния активиста.

«Поэтому сейчас подбирается этот врач. И мы будем способствовать, чтобы так и произошло. Я лично обратилась к госпоже Москальковой, чтобы все же его не доставляли на заседание в Красноперекопск (рассмотрение дела Бекирова перенесли в Красноперекопск, что более чем 120 км от Симферополя, где его удерживают - УНИАН), потому что он просто не выдержит этого... Поэтому мы сейчас на постоянном контакте», - подчеркнула она.

Читайте также"Болезнь прогрессирует": отец Гриба заявил, что дальнейшее его прибывание в тюрьме приведет к смерти

Омбудсмен также отметила, что обсудили с российской коллегой и дело Балуха, где уже определены врачи, которых допустят к нему для медицинских заключений.

«Если будут такие выводы врачей, что у него есть заболевания, которые делают невозможным содержание... Мы будем, безусловно, ходатайствовать, чтобы изменили меру пресечения», - отметила Денисова.

Она также отметила, что по результату их с Москальковой договоренности к Грибу должны допустить независимых врачей, потому что существуют противоречия в выводах украинских и российских медиков, которые его обследовали.

Гриба также должен посетить врач, у которого будет российская лицензия, но неважно, какое у него будет гражданство.

«Безусловно, есть и вопрос (Евгения - УНИАН) Панова. Москалькова обещала скайп-конференцию провести, чтобы он сообщил, какое у него состояние здоровья, чтобы мы могли увидеть, что действительно - все в порядке, и помощь была оказана, как об этом говорит российская сторона. И относительно (Владимира - УНИАН) Дудки, не может получить медицинское заключение - сейчас мы тоже делаем все, чтобы получить все медицинские документы, чтобы знать, как дальше двигаться и какую помощь ему оказать», - подчеркнула она.